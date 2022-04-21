Минтимер Шаймиев: «Сегодня как никогда надо быть едиными»

В условиях санкций, введенных со стороны западных стран в отношении России, необходимо объединиться и заняться укреплением страны. Таким мнением поделился Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев на 31-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Настало время объединиться как никогда. А говорить, что страна слабая, проводя такие реформы и проходя такой путь, нельзя. Какая мощь есть у нашей страны! Сейчас время объединяться. И мы приняли соответствующее обращение в поддержку Президента России Владимира Путина в этой ситуации», — заявил Шаймиев.

Государственный Советник добавил, что российскому народу необходимо сплотиться, защищать свою страну и работать над ее процветанием. «Иного не может быть, если мы хотим, чтобы нам всем было хорошо. Каждый из нас знает, какая история была у нашей страны, через что прошли наши предки. Чего только не было. Но мы же не можем сегодня выбирать один общественный строй, а завтра другой. Есть выбранный путь, он избран народом. И не первый день по нему идем», — продолжил он.

По мнению Шаймиева, в сложившихся условиях необходимо думать о дальнейшем укреплении России. «Это наш выбор. Эмоции есть всегда, хочется что-то сказать, кажется, что всё легко решим. Это ведь не так просто. Но сегодня как никогда надо быть едиными. И мы можем. Страна может», — заключил он.