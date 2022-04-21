Депутаты Госсовета РТ поддержали Путина в связи со спецоперацией на Украине

Фото: архив «Татар-информ», Рамиль Гали

Парламентарии Татарстана подготовили обращение в поддержку Президента России Владимира Путина в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Его рассмотрели и приняли на 31-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

Обращение составили депутаты Юрий Камалтынов, Артур Абдульзянов, Олег Коробченко, Хафиз Миргалимов, Алсу Набиева, Эдуард Шарафиев и Эмиль Хуснутдинов.

«Мы, депутаты Госсовета Татарстана, представляющие различные партии и широкую общественность, выражая озабоченность обстановкой, складывающейся на международной арене по поводу проведения специальной военной операции, поддерживаем курс национального лидера страны, Верховного главнокомандующего, Президента России Владимира Путина на демилитаризацию и денацификацию Украины, оказание всесторонней помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик», — сказал Хуснутдинов, представляя обращение.

В документе утверждается, что события, происходящие на территории соседнего государства, как и опыт «крымской весны», доказывают, что проведение упреждающей военной спецоперации было единственно верным, стратегически выверенным решением, способным прекратить убийство мирных жителей на востоке Украины.

«Именно решительные действия российских военных позволили избежать еще больших жертв, предотвратить готовившиеся нападения на Донбасс, Крым, обеспечить национальную безопасность России. Основываясь на односторонних данных, фейках и откровенных провокациях, страны Запада во главе с США развязали полномасштабную экономическую и информационную войну против нашего государства», — говорится в обращении.

Парламентарии упомянули, что введены беспрецедентные санкции и идет попытка осуществить международную изоляцию России. По их словам, «при этом не скрываются главные задачи — подорвать экономику, создать обстановку тотального кризиса во всех отраслях жизнеобеспечения и в конечном итоге разрушить государственность Российской Федерации».

«На этом фоне направляя Украине значительные финансовые средства и накачивая ее оружием, недружественные нам страны стремятся во что бы то ни стало сохранить несостоявшийся киевский режим. Многочисленные жертвы и страдания мирного населения — вот страшная и неизбежная цена такой политики», — заявляют авторы обращения.

Депутаты Госсовета Татарстана убеждены, что в сложившихся условиях как никогда важна консолидация, сплоченность российского народа. Они также выразили уверенность, что Вооруженные силы России с честью выполнят все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.

По мнению парламентариев, подвиг, который «ежедневно совершают наши защитники Отечества, войдет в историю как один из ярких примеров патриотизма, верности присяге, готовности прийти на помощь братскому народу».

«Татарстан гордится своими героями и безмерно скорбит о павших смертью храбрых. Считая своим долгом поддержать родных и близких, республика одной из первых в Приволжском федеральном округе ввела дополнительные региональные выплаты семьям погибших военнослужащих», — заявил Хуснутдинов.

Он добавил, что субъекты РФ едины в стремлении поддержать жителей освобожденных территорий Донбасса. В Татарстане в этой работе задействованы все уровни власти, предприятия, партии и общественные организации. Так, татарстанцы несут на пункты гуманитарного сбора продукты, лекарства, одежду и средства личной гигиены, книги, игрушки и другие вещи. Всего на данный момент отправлено восемь грузовых фур с товарами первой необходимости общей массой свыше 100 тонн.

Кроме того, республика приняла около 1,5 тыс. вынужденных переселенцев. Им оказывается вся необходимая медицинская, социальная помощь, содействие в определении детей в детские сады и школы, трудоустройстве.

«В настоящее время Президентом и Правительством страны осуществляется комплекс мер по сохранению устойчивости экономики, повышению уровня социальной защиты граждан. В Татарстане действуют антикризисные штабы, практические шаги по обеспечению стабильности предпринимаются органами государственной и муниципальной власти. Всецело поддерживая данные меры, депутаты Государственного Совета РТ принимают самое активное участие в укреплении позиций нашей страны на международной арене, достижении поставленных целей во благо и в интересах многонационального народа России», — также сказано в обращении.