Минтимер Шаймиев: Россия — самая большая в мире страна по пространству и потенциалу

Россия — самая большая в мире страна не только по размеру, но и по потенциалу, поэтому она должна быть сильной и способной защитить себя и свой народ. Такое мнение высказал Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Российская Федерация — это самая большая в мире страна по пространству и потенциалу, она всегда привлекательна. Поэтому мы убежденно, с гордостью говорим: она должна быть сильной, способной защитить свою землю, свой народ, свои традиции и ценности», — заявил Государственный Советник в своем видеообращении к участникам VII молодежного форума «Мост „Москва — Татарстан“», который прошел в Москве.

Он подчеркнул, что наша страна не имеет права быть слабой.

«Сколько себя помню, на всех этапах развития страны жизнь не раз испытывала нас на прочность. В сложные времена всем нам нужны выдержка, терпение и уверенность в собственных силах», — сказал он.

По словам Шаймиева, молодежи сегодня не просто, потому что она в авангарде общества.

«Энергия, воля, инициатива молодых, ваша устремленность в будущее — во многом являются залогом успеха нашей страны», — убежден Шаймиев.

Он отметил, что «Мост „Москва — Татарстан“» играет важную роль в укреплении диалога между поколениями.

«И в прошлом, когда я был Президентом Татарстана, и сейчас я стараюсь быть в курсе достижений наших ребят. Не только татар — всех, кто связан с нашей республикой. Отрадно, что вы добиваетесь успехов по всему миру, прославляете нашу татарскую нацию, многонациональный Татарстан», — приводит слова Шаймиева его пресс-служба.

Напомним, в форуме также принял участие Президент РТ Рустам Минниханов.