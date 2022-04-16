Минниханов: Страны ОИС открыты для сотрудничества с Россией

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Страны Организации исламского сотрудничества открыты для сотрудничества с Россией. Совместная деятельность имеет большой потенциал как для Татарстана, так и всей страны. Об этом Президент РТ Рустам Минниханов сказал, выступая на Молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан».

Руководитель республики отметил, что форум способствует укреплению контактов между Татарстаном и Москвой. Он также заметил, что в настоящее время много выходцев из республики представлены в федеральном правительстве и успешно реализуют себя в своей сфере, все это говорит о большом потенциале нашей республики.

Также Президент РТ рассказал о деятельности группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую возглавляет с 2014 года.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

«Мы очень плотно работаем. В нашей стратегической группе как российские видные религиозные деятели, в том числе от православия, так и представители стран исламского сотрудничества — более 30 человек», — сказал он.

В этом году Казань стала молодежной столицей ОИС, что свидетельствует об отношении этих стран к России и российскому президенту, заявил Минниханов.

Он также добавил, что в мае в республике пройдут праздничные мероприятии к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, в которых представители стран ОИС примут участие.

Также по видеосвязи к участникам форума обратился Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Он подчеркнул, что «Мост „Москва — Татарстан“» играет важную роль в укреплении диалога между поколениями.

«Отрадно, что вы добиваетесь успехов по всему миру, прославляете нашу татарскую нацию, многонациональный Татарстан», — цитирует Шаймиева пресс-служба Президента РТ.