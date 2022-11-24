Минтимер Шаймиев: «Мы возрождаем материальное наследие, одновременно обретая духовность»

Беспрецедентные работы по восстановлению исторических и религиозных святынь в Татарстане – Болгарского музея-заповедника, острова-града Свияжск, собора Казанской иконы Божией Матери и других знаковых мест – стали шагами к подлинному духовному возрождению в республике. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Казани рассказал Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Выступая на сессии о роли религий в формировании ценностной основы общества и укреплении единства государства, Шаймиев напомнил о том, какой сильный отклик среди жителей республики в свое время вызвал старт работ по возрождению духовных святынь древности.

«Тогда был урожайный год, и было намечено строительство ряда объектов наследия. Обратились к руководителям хозяйств, и все они согласились реализовать по 2 центнера зерна для создания фонда, средства из которого направят на возрождение нашей духовности. Тогда мы собрали 32 миллиарда рублей в неденоминированных деньгах. И это послужило основной для создания фонда “Возрождение”», – рассказал Шаймиев.

Он добавил, что за восстановлением материальных памятников наследия кроется гораздо больший смысл – воссозданные мечети и церкви становятся символами внутреннего духовного возрождения нашего общества.

«Татарстан сегодня является субъектом страны, который нашел пути к разрешению этих вопросов. <…> Это конкретная и очень кропотливая работа, которая касается всех представленных у нас конфессий. Мы возрождаем материальное наследие, и одновременно обретаем духовность. Это взаимосвязанные мощные процессы, мы для этого созрели», – резюмировал Минтимер Шаймиев.

Ранее, обращаясь к участникам клуба, Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в республике уделяется особое внимание сохранению традиционных ценностей, а также развитию уникального опыта межнационального и межрелигиозного диалога.