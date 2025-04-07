Минтимер Шаймиев и Лилия Галимова вместе порадовались победе «Ак Барса»

Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Рустама Минниханова Лилия Галимова в своем Телеграм-канале поделилась трогательным фото с первым Президентом РТ, Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым.

Минтимер Шаймиев и его коллеги горячо поддерживают казанский хоккейный клуб. «Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с итоговым счетом 2:1 в овертайме.

«Ура, Ак Барс!» – говорится в сообщении.