news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 7 апреля 2025 20:54

Минтимер Шаймиев и Лилия Галимова вместе порадовались победе «Ак Барса»

Читайте нас в
Телеграм
Минтимер Шаймиев и Лилия Галимова вместе порадовались победе «Ак Барса»
Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Рустама Минниханова Лилия Галимова в своем Телеграм-канале поделилась трогательным фото с первым Президентом РТ, Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым.

Минтимер Шаймиев и его коллеги горячо поддерживают казанский хоккейный клуб. «Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с итоговым счетом 2:1 в овертайме.

«Ура, Ак Барс!» – говорится в сообщении.

#хоккей #ХК Ак барс #Минтимер Шаймиев #Лилия Галимова
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Самозапрет на кредиты в Татарстане: как оформить, плюсы и минусы

Самозапрет на кредиты в Татарстане: как оформить, плюсы и минусы

6 апреля 2025
Чай с хазратом: «Наверное, уже можно не использовать рентген?»

Чай с хазратом: «Наверное, уже можно не использовать рентген?»

6 апреля 2025