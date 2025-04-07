news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 7 апреля 2025 20:39

«Ак Барс» победил «Автомобилист» и вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

Читайте нас в
Телеграм
«Ак Барс» победил «Автомобилист» и вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в овертайме победил «Автомобилист» (2:1 ОТ) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

В первом периоде на восьмой минуте счет в игре открыл нападающий уральцев Александр Шаров, реализовавший большинство своей команды – 1:0.

Ответ «Ак Барса» произошел на 15-й минуте. Илья Сафонов подкараулил отскок после броска Алексея Пустозерова и отправил шайбу в ворота Аликина – 1:1.

Победный гол казанцев в овертайме забил Кирилл Семенов.

В следующем раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет либо с московским «Динамо» либо со «Спартаком» в зависимости от исхода завтрашней встречи между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью».

#ХК Ак барс #хк автомобилист #хоккей
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Самозапрет на кредиты в Татарстане: как оформить, плюсы и минусы

Самозапрет на кредиты в Татарстане: как оформить, плюсы и минусы

6 апреля 2025
Чай с хазратом: «Наверное, уже можно не использовать рентген?»

Чай с хазратом: «Наверное, уже можно не использовать рентген?»

6 апреля 2025