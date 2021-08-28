Минниханов: Более 80% жителей положительно оценивают состояние межнациональных отношений

Более 80% жителей Татарстана положительно оценивают сложившиеся в республике межнациональные отношения. Такие данные социсследований озвучил Президент РТ Рустам Минниханов на заседании в Казанском Кремле.

«По данным социологических исследований, более 80% татарстанцев положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. Ощущение у людей связи с общероссийской и республиканской идентичностью совпали и составляют 74%. Важно, что данные не противоречат, а взаимодополняют друг друга. Несомненно, это результаты совместной кропотливой работы органов власти и общественности», — заявил Президент РТ.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан — «общий дом для многих народов». Республика обладает уникальным позитивным опытом длительного совместного проживания людей самых разных национальностей, добавил он.

«Национальное многообразие — обычное явление не только в крупных городах, но и в сельской местности. Как отметил Президент России Владимир Путин, гражданский мир и межнациональное согласие — это кропотливая работа государства и общества, требующая очень тонких решений, взвешенной и мудрой политики, способная обеспечить единство в многообразии», — сказал руководитель республики.

По его словам, сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия является одним из условий успешного развития республики. «Это наш ценностный ориентир и приоритет в работе», — уточнил Президент РТ.

В числе основных направлений сохранения и развития языков, культур и традиций представителей народов, проживающих в Татарстане, Минниханов назвал «создание необходимых условий для реализации духовных ценностей и единения многонационального народа республики, укрепление общероссийской гражданской идентичности».

«В реализации данных приоритетов мы взаимодействуем с Федеральным агентством по делам национальностей, Минпросвещения, Общественной палатой России. Татарстан позитивно развивается в государственных конфессиональных отношениях. Знаковым событием стало воссоздание Собора Казанской иконы Божией Матери, в освящении которого принял участие Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл», — заметил он.

Президент РТ также отметил, что большая работа ведется по подготовке к проведению 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. «Мы благодарны Президенту России Владимиру Путину за соответствующий указ. Это общефедеральный праздник, — продолжил он. — Большое внимание уделяем развитию этноконфессиональной инфраструктуры. Это дома дружбы народов, национально-культурные и духовно-просветительские центры, музеи, театры, клубы».

Руководитель республики убежден, что реализации национальной политики также способствует комплекс республиканских и муниципальных программ.

«Поддерживаются профессиональные и самодеятельные творческие коллективы, общенародную и государственную поддержку получили праздники всех народов, проживающих в республике. Важным элементом национальной идентичности является язык. Значимую роль в сохранении родных языков играет система национального образования. Многое делается для совершенствования учебно-методического и материально-технического обеспечения для изучения татарского языка», — констатировал он.

Минниханов упомянул, что по инициативе Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева развивается сеть полилингвальных образовательных комплексов, где обучение ведется на русском, татарском и английском языках.

«Мы обсуждаем введение еще ряда языков, например арабского, китайского, которые сегодня востребованы. По мере развития полилингвальных школ эти вопросы будут учтены. Мы оказываем поддержку деятельности национальных школ — чувашских, удмуртских, марийских, мордовских, а также отдельных воскресных школ других национальностей», — сообщил он.

По мнению Президента РТ, большой вклад в реализацию государственной национальной политики вносят национально-культурные организации, объединенные в Ассамблею народов Татарстана. «Такая совместная работа способствует формированию восприятия Татарстана как нашего общего дома», — заключил он.

В Казанском Кремле прошло совместное заседание Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям, Совета при Президенте РТ по образованию и науке и Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению в Татарстане в 2021 году Года родных языков и народного единства. В нем приняли участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин.