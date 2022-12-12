Mint: Индия может начать рассчитываться с Россией в рупиях со следующей недели

Индия может начать использовать рупию при торговле с Россией уже со следующей недели. Об этом заявил генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджай Сахай, пишет индийское издание Mint.

«Торговые расчеты с Россией по новой платежной системе ожидаются со следующей недели по некоторым поставкам», — рассказал собеседник издания. И добавил, что экспортеры и импортеры уже начали обращаться в банки для открытия счетов.

В свою очередь источник в Правительстве Индии сообщил, что пять-шесть российских банков получили разрешение открывать счета в рупиях для облегчения международных торговых расчетов. «Например, в IndusInd Bank открыто шесть счетов „востро“ („востро“ — это счет, который открывает иностранный банк в банке-резиденте для расчетов в местной валюте или валюте третьей страны — прим. Т-и) <…>», — отметил он.

Перевод торговых расчетов между Индией и Россией в национальные валюты из-за санкций, введенных против РФ после начала специальной военной операции на Украине, начал обсуждаться еще весной.

В ноябре индийская газета Business Standard писала, что Резервный банк страны разрешил двум российским финансовым организациям, Сбербанку и ВТБ, открыть счета для торговых расчетов в рупиях.