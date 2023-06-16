Минстрой: Уровень воды вокруг Каховский ГЭС еще слишком высок, чтобы ее обследовать

Уровень воды вокруг Каховской ГЭС еще не спал до такой черты, когда можно начать обследование разрушенной плотины. Об этом на ПМЭФ рассказал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

«Мы пока не видим ее [ГЭС]. Вода еще не упала до необходимого объема для того, чтобы начать обследование. Там постоянно артобстрелы идут. Я не знаю, когда войдем в режим нормального обследования этой станции», – цитирует министра РИА Новости.

В ночь на 6 июня задвижки Каховской ГЭС были разрушены в результате обстрела ВСУ. Сразу после этого начался неконтролируемый сброс воды. В течение нескольких часов подтопило 14 населенных пунктов, часть из них почти полностью ушла под воду. Как минимум 16 тыс. человек остались без крова. По словам экспертов, жить там несколько десятилетий будет невозможно.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что количество погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 25.