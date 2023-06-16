news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 16 июня 2023 15:05

Минстрой: Уровень воды вокруг Каховский ГЭС еще слишком высок, чтобы ее обследовать

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Уровень воды вокруг Каховской ГЭС еще не спал до такой черты, когда можно начать обследование разрушенной плотины. Об этом на ПМЭФ рассказал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

«Мы пока не видим ее [ГЭС]. Вода еще не упала до необходимого объема для того, чтобы начать обследование. Там постоянно артобстрелы идут. Я не знаю, когда войдем в режим нормального обследования этой станции», – цитирует министра РИА Новости.

В ночь на 6 июня задвижки Каховской ГЭС были разрушены в результате обстрела ВСУ. Сразу после этого начался неконтролируемый сброс воды. В течение нескольких часов подтопило 14 населенных пунктов, часть из них почти полностью ушла под воду. Как минимум 16 тыс. человек остались без крова. По словам экспертов, жить там несколько десятилетий будет невозможно.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что количество погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 25.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное