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Руc Тат
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Происшествия 16 июня 2023 11:39

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 25

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Количество погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 25, 17 человек пропали без вести, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее «Татар-информ» рассказал, что задвижки Каховской ГЭС были разрушены в ночь на 6 июня в результате обстрела ВСУ. Сразу после этого начался неконтролируемый сброс воды. В течение нескольких часов подтопило 14 населенных пунктов, часть из них почти полностью ушла под воду. Как минимум 16 тысяч человек остались без крова. По словам экспертов, жить там несколько десятилетий будет невозможно.

#Каховская ГЭС
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