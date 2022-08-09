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Ру Тат
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Строительство
9 августа 2022  17:24
Александр Хевронин

Минстрой Татарстана напомнил о масштабной программе обновления ЖКХ с 2023 года

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В 2023 году в России стартует государственная программа по обновлению ЖКХ. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на пресс-конференции о развитии строительной отрасли в РТ.

«90% финансирования будет направлено на обновление сетей, процент износа которых на сегодняшний день по России доходит до 60%», – отметил министр.

Он добавил, что инвестиции в программу по стране составят около 150 млрд рублей в год. «Это очень серьезная поддержка – 150 млрд рублей в год – на 5 лет это 750 млрд. Никогда таких инвестиций в строительство не было», – заявил Айзатуллин.

Напомним, что на заседании президиума Госсовета Президент России Владимир Путин анонсировал старт масштабной программы модернизации ЖКХ. Он подчеркнул, что обветшавшая инфраструктура – это главная причина потерь и неэффективности, сказывающихся на стоимости услуг для предприятий и населения.

#Минстрой рт #ЖКХ #Россия
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