Минстрой РТ: Рекультивация иловых полей в Казани завершена на 53%

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Работы по рекультивации иловых полей в Казани завершены на 53%, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

Он напомнил, что в этом году 5 татарстанских объектов включены в мероприятия по охране окружающей среды. При этом четыре из них входят в национальный проект «Экология».

Так, реконструкция биологических очистных сооружений Казани выполнена на 63%, а рекультивация иловых полей — на 53%.

Продолжаются демонтаж трубопроводов в Нижнекамском водохранилище и рекультивация Самосыровского полигона в Казани. Работы по ним выполнены на 41% и 71% соответственно.

В рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» ведется берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе пгт Камское Устье. Выполнение составляет 89%.

Ранее Минэкологии РТ заявило, что завершить рекультивацию иловых полей в Казани планируют в 2024 году.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.