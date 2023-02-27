Минэкологии Татарстана: рекультивация иловых полей в Казани завершится в 2024 году

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» на сегодняшний день Татарстану удалось провести реконструкцию и строительство 12 очистных сооружений. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский в прямом эфире, организованном на странице Центра управления регионом.

«На сегодняшний день в республике ведется реконструкция наиболее значимого объекта — биологических очистных сооружений Казани. Кроме того, в рамках этого федерального проекта реализуется направление по ликвидации объектов накопленного вреда. Ключевым мероприятием является рекультивация иловых полей БОС Казани. Мероприятие реализуется уже третий год при поддержке Минприроды России», — пояснил спикер.

Замминистра отметил, что объем финансирования составляет более 8 млрд рублей. На сегодняшний день проведена рекультивации нескольких карт. Тарнавский объяснил, почему этот объект столь важен для города.

«За более чем пятидесятилетний период на площади около 100 гектаров накоплен колоссальный объем илового осадка. Этот объект находится в непосредственной близости к Волге, на расстоянии около 20 метров, это практически была бомба замедленного действия», — подчеркнул он.

В 2023 году будет проведен основной экологический этап по наполнению геотуб и очистке иловых осадков. В следующем году планируется биологический этап работ, который и станет заключительным.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.