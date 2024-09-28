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Минстрой РТ: Работы по благоустройству общественных пространств выполнены на 90%
В Татарстане выполнение работ по благоустройству 64 общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на сегодняшний день составляет 90%. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, отмечает пресс-служба руководителя республики.
За прошедшие две недели завершено благоустройство 13 общественных пространств в 11 муниципальных образованиях, отметил докладчик.
По федеральной программе «Жилье» продолжаются работы на четырех объектах, их выполнение достигает 69%, добавил он.
Что же касается образовательных учреждений, строительно-монтажные работы ведутся в здании для начальных классов школы в Кукморском районе (выполнение — 70%) и в шести детских садах (выполнение — 87%).
В республике также продолжается возведение трех футбольных манежей (выполнение составляет 76%), а также одной универсальной спортивной площадки в Елабуге (выполнение — 98%). На текущей неделе один спортивный объект был сдан в Нижнекамске.
Кроме того, на 76% выполнено строительство лыжно-роллерной трассы в Кукморе и административного здания существующего футбольного поля в Апастове, отметил министр.
Из шести детских оздоровительных лагерей работы продолжаются в четырех — выполнение программы равняется 57%. Помимо этого на 58% возведен молодежный центр в Рыбной Слободе, который строится по федеральной программе «Современный облик сельских территорий».
Помимо этого, на трех культурных объектах работы выполнены на 84%. В области экологии на 94% выполнена реконструкция биологических очистных сооружений, на 72% — рекультивация иловых полей. На текущей неделе завершилась рекультивации земель после нефтесодержащих загрязнений в селе Шемордан Сабинского района, уточнил Айзатуллин.
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