Минстрой РТ: Программа по переселению граждан из аварийного жилья завершится в 2023 году
В Татарстане продолжаются мероприятия в рамках Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На совещании в Доме Правительства глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин напомнил, что ее должны реализовать до конца 2023 года.
Всего по программе необходимо расселить 102 помещения общей площадью почти 4 тыс. кв. метров, расположенных на территории 10 районов республики.
Также Марат Айзатуллин сообщил о подготовке к масштабной программе капремонта многоквартирных жилых домов. В 2023-м в эту программу вошло 716 объектов общей площадью 4 млн 360 тыс. кв. метров, планируется направить 6 млрд 198 млн рублей.
На сегодня торги состоялись по 84 домам на замену 219 лифтов и по 46 — на выполнение строительно-монтажных работ.
Кроме того, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин доложил о том, как идут работы по федеральным и республиканским программам, по которым состоялись аукционы.
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.