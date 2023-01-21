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Строительство
21 января 2023  10:15

Минстрой РТ: Программа по переселению граждан из аварийного жилья завершится в 2023 году

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В Татарстане продолжаются мероприятия в рамках Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На совещании в Доме Правительства глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин напомнил, что ее должны реализовать до конца 2023 года. 

Всего по программе необходимо расселить 102 помещения общей площадью почти 4 тыс. кв. метров, расположенных на территории 10 районов республики. 

Также Марат Айзатуллин сообщил о подготовке к масштабной программе капремонта многоквартирных жилых домов. В 2023-м в эту программу вошло 716 объектов общей площадью 4 млн 360 тыс. кв. метров, планируется направить 6 млрд 198 млн рублей.

На сегодня торги состоялись по 84 домам на замену 219 лифтов и по 46 — на выполнение строительно-монтажных работ.

Кроме того, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин доложил о том, как идут работы по федеральным и республиканским программам, по которым состоялись аукционы. 

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

#Рустам Минниханов
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