Айзатуллин доложил Минниханову, как идут работы по нацпроектам по линии строительства

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин доложил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ о том, как идут работы по федеральным и республиканским программам, по которым состоялись аукционы.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» продолжается строительство системы водоснабжения в Нурлате и двух дорог в Челнах.

По нацпроекту «Экология» в Казани проводится реконструкция биологических очистных сооружений (выполнение работ составляет 55%), рекультивация иловых полей (49%) и Самосыровского полигона (58%). В Нижнекамском водохранилище продолжается демонтаж трубопроводов (3,7%).

Продолжаются работы в рамках нацпроекта «Культура» — реконструкция буинского Дома культуры выполнена на 58%.

В рамках «Демографии» строятся два детсада в Казани, а по нацпроекту «Образования» — две школы. Строительно-монтажные работы на объекте в с. Шильнебаш Тукаевского района выполнены на 70%), на объекте в Казани по ул. Сибгата Хакима — 41%.

Также по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» продолжается строительство школы-сада в Мамадыше (78%). По «Воспроизводству и использованию природных ресурсов» ведется берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у Камского Устья (строительно-монтажные работы составляют 64%), передает пресс-служба Президента РТ.