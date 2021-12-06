Минстрой РТ: Правила пользования жилыми помещениями не вводят новые требования

Правила пользования жилыми помещениями, которые начнут действовать в следующем году, не вводят новые требования для собственников жилья, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

«По действующему федеральному законодательству к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. Поэтому парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна – все это относится к личному имуществу, содержание которого осуществляет собственник самостоятельно», – говорится в сообщении.

Жильцы могут заменять окна и балконные двери с низкой энергоэффективностью, утеплять стены разрешенными материалами, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление. Но внешний вид дома, включая остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами. Поэтому перед остеклением необходимо ознакомиться с утвержденными правилами благоустройства, поскольку предусмотрены санкции за нарушение.

«Таким образом, штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — пояснили в министерстве.

Правила пользования жилыми помещениями, в которых содержатся требования о поддержании объекта в надлежащем состоянии, запрет на несанкционированные переустройство и перепланировку, утверждены Правительством России в 2006 году. С 1 марта следующего года постановление утратит силу и начнет действовать приказ Минстроя РФ «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями». Согласно документу требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юрлицам – собственникам помещений.