Юрист: С марта 2022 года россияне могут быть оштрафованы за остекление балкона

Новые правила эксплуатации жилья, которые начнут действовать 1 марта 2022 года, обяжут собственников жилых помещений привести балкон в первоначальное состояние в случае его остекления. Такое мнение РИА Новости высказал член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин.

Согласно изменениям, собственники и арендаторы жилья обязаны «не производить переустройство (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса РФ».

Эта новация в первую очередь призвана бороться с перепланировкой квартир, однако, по словам Крохина, она дает зеленый свет региональным властям учитывать местные правила касаемо переустройства балконов и лоджий, а также иных переделок.

«Это означает следующее: если по плану дома балконы не имеют остекления, то со следующего года придется брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования», — рассказал Крохин.

По его словам, на балконы, которые были застеклены раньше 1 марта, норма не распространится.

При этом председатель Коллегии адвокатов города Москвы «АБС» Антон Бакулин выразил мнение, что требования не должны коснуться собственников квартир. По его словам, нормы относятся исключительно к пользованию жилым помещением по договору о соцнайме или по договору найма специализированного жилфонда.

«То, что касается пользования принадлежащим гражданам и юридическим лицам на праве собственности жилым помещением многоквартирного дома, данное требование не было включено в приказ», — сказал Бакулин.