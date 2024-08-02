Минстрой РТ из-за нововведений одобрил лишь 35% разрешений на строительство

По состоянию на 31 июля татарстанцы отправили в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ 995 заявлений, касающихся выдачи разрешений на строительство согласно новым правилам. Об этом на заседании коллегии Министерства юстиции РТ по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления в части отдельных переданных государственных полномочий рассказал руководитель департамента развития территорий Минстроя РТ Айдар Ахметзянов.

«90% этих заявлений мы уже закрыли – 897, и из них 35% составляют положительные <…> Как уже было отмечено, проблема связана с проектной оптимизацией, подстраиваемся к новым требованиям. Они более жесткие, чем были ранее», – подчеркнул представитель министерства.

Всего же в ведомство направили более 13,5 тыс. заявлений, в том числе более 10 тыс. из них – о предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Напомним, с этого года Минстрой Татарстана забрал у муниципалитетов часть градостроительных прав. К девяти уже имеющимся у ведомства полномочиям добавились еще 12. В том числе это утверждение генпланов, правил землепользования и застройки (ПЗЗ), выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), разрешений на строительство (РНС) и на ввод объекта в эксплуатацию (РНВ).

Подробнее о реформе градостроения в Татарстане можно узнать из интервью замглавы Минстроя республики Владимира Кудряшева «Минстрой о реформе градостроения Татарстана: «Мы предотвратили застройку не по правилам».