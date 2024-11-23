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Общество 23 ноября 2024 10:34

Минстрой РТ: До завершения реконструкции БОС Казани осталось менее 1%

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Реконструкция биологических очистных сооружений Казани завершена более чем на 99%, а рекультивация иловых полей — на 87%. Такими данными на субботнем совещании в Доме Правительства РТ поделился глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

В пресс-службе руководителя РТ отметили, что совещание со всеми районами провел Раис РТ Рустам Минниханов.

Министр напомнил, что работа ведется в рамках национального проекта «Экология».

Ранее министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков сообщил, что срок завершения рекультивации иловых полей в Казани перенесен на следующий год. Отсрочка связана с аномальными погодными условиями и масштабными санкциями, повлиявшими на поставки необходимого оборудования.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.

#нацпроекты #национальные проекты #биологические очистные сооружения
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