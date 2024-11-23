Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минстрой РТ: До завершения реконструкции БОС Казани осталось менее 1%
Реконструкция биологических очистных сооружений Казани завершена более чем на 99%, а рекультивация иловых полей — на 87%. Такими данными на субботнем совещании в Доме Правительства РТ поделился глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
В пресс-службе руководителя РТ отметили, что совещание со всеми районами провел Раис РТ Рустам Минниханов.
Министр напомнил, что работа ведется в рамках национального проекта «Экология».
Ранее министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков сообщил, что срок завершения рекультивации иловых полей в Казани перенесен на следующий год. Отсрочка связана с аномальными погодными условиями и масштабными санкциями, повлиявшими на поставки необходимого оборудования.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»