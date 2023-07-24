Минстрой РФ: Новые меры поддержки из-за повышения ключевой ставки вводить не планируется

Ирек Файзуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министерство строительства и ЖКХ РФ не собирается разрабатывать и вводить новые меры поддержки отрасли из-за повышения ключевой ставки Банком России. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Ирек Файзуллин, передает ТАСС.

«Текущая ситуация так или иначе связана с теми проектами, которые уже вышли в реализацию, здесь особых изменений мы не видим. <…> Мы находились в режиме, когда ставка была выше в 2022 году. Поэтому <...> мы пока работаем в части ипотечных программ, видим реализацию до 1 июля 2024 года», — объяснил Файзуллин позицию возглавляемого им министерства.

«Время у нас есть, чтобы найти эффективное решение, чтобы обеспечить реализацию нацпроекта „Жилье и комфортная городская среда“», — заверил министр, уточнив, что в ближайшее время введение новых мер поддержки не планируется.

Вместе с тем, по словам Файзуллина, специалисты Минстроя, АО «ДОМ.РФ» и Правительства страны изучают возможные сценарии развития ситуации в строительной отрасли. Общение с журналистами состоялось на проходящем во Владивостоке Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений «Малые города: опора большой страны».

В пятницу, 21 июля, Центральный банк РФ после долгого перерыва (с сентября 2022 года) поднял ключевую ставку сразу на один процент, с 7,5% до 8,5% годовых.