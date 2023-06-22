Минстрой РФ: На модернизацию ЖКХ потребуется еще 2,2 трлн рублей

В 2020–2022 годах на модернизацию инфраструктуры ЖКХ в России направлено 281,23 млрд рублей федеральных средств, в этом году с учетом уже реализующихся проектов финансирование составит 488 млрд. Однако для дальнейшего обновления таких объектов потребуется еще 2,2 трлн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минстроя России Ирека Файзуллина.

По словам министра, на программу уже предусмотрено 2,3 трлн рублей, однако этих средств недостаточно для ее успешной реализации. «2,2 трлн рублей — это задача, которую необходимо проработать. Эта сумма без учета работы в новых регионах», — отметил руководитель ведомства, выступая на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совфеде.

По словам Файзуллина, необходимо соединить все работающие механизмы, чтобы сохранить темпы выполнения Стратегии развития ЖКХ. Благодаря программе в стране модернизируются объекты коммунальной инфраструктуры, финансируемые из всех источников и бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников. Одна из ключевых ее целей – выйти на устойчивую ликвидацию изношенных сетей и улучшить качество коммунальных услуг для более чем 40 млн жителей РФ. Первый этап рассчитан на 2023-2027 годы, на его реализацию предусмотрено 30 млрд в этом году и 100 млрд – в следующем. На эти средства будет модернизировано около 13 тыс. км сетей и 100 площадных объектов.

Общая стоимость мероприятий по модернизации составляет 218 млрд рублей.

«Мы продолжаем сегодня с Минфином проработку выделения финансирования на 2025-2027 года», – заверил министр.

Еще в прошлом году на заседании президиума Госсовета по теме ЖКХ Президент России Владимир Путин указал на то, что общий износ коммунальных сетей в России составляет более 40%, что сильно сказывается на стоимости услуг для населения и предприятий.