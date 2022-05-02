Минстрой рассказал, кто сможет получить повышенный налоговый вычет

В России обсуждается возможность введения повышенного налогового вычета. Его планируют распространить на новостройки, рассказал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

«Мы пока обсуждаем распространение только на новостройки [повышенного налогового вычета, если законопроект будет принят]», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, под повышенный налоговый вычет смогут попасть только будущие покупки жилья. На уже приобретенное его распространять пока не планируют, хотя в дальнейшем такая возможность может быть рассмотрена.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России может быть удвоена сумма налогового вычета при покупке жилья либо строительстве дома.