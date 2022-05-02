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Ру Тат
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Строительство
2 мая 2022  18:52

Минстрой рассказал, кто сможет получить повышенный налоговый вычет

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В России обсуждается возможность введения повышенного налогового вычета. Его планируют распространить на новостройки, рассказал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

«Мы пока обсуждаем распространение только на новостройки [повышенного налогового вычета, если законопроект будет принят]», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, под повышенный налоговый вычет смогут попасть только будущие покупки жилья. На уже приобретенное его распространять пока не планируют, хотя в дальнейшем такая возможность может быть рассмотрена.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России может быть удвоена сумма налогового вычета при покупке жилья либо строительстве дома.

#налоговый вычет #покупка жилья #минстрой рф
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