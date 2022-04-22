В России может удвоиться сумма налогового вычета при покупке жилья

Группа депутатов Госдумы разрабатывает законопроект об удвоении максимальной суммы налогового вычета при покупке квартиры и ипотеке. Об этом сообщают «Известия».

Причиной такого шага стало резкое увеличение стоимости жилья. По проекту максимальный налоговый вычет при покупке и строительстве домов может достигать 520 тыс. рублей, а при погашении процентов по ипотечному кредиту — до 780 тыс. рублей.

Кроме того, депутаты рассматривают возможность компенсации аренды жилья россиян.

В настоящее время налоговый вычет на приобретение жилья или строительство составляет 13% и исчисляется из стоимости в 2 млн рублей. Лимит на погашение процентов по ипотеке же достигает 3 млн рублей. В таком случае россияне могут вернуть до 260 тыс. за приобретение недвижимости и до 390 тыс. — за проценты по кредиту, что в сумме составляет 650 тыс. рублей. Повышение лимитов позволит повысить эту сумму до 1,2 млн рублей.

«Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за 3 миллиона рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге», — объяснила необходимость создания проекта первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Она добавила, что законопроектом также предусматривается введение налогового вычета на расходы по аренде жилья, что позволит россиянам компенсировать до полутора месяцев арендных платежей.