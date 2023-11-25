Минстрой пообещал сохранить льготные ипотечные программы после 1 июля 2024 года

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Льготные ипотечные программы в России сохранятся после 1 июля 2024 года, однако их обновленные механизмы пока прорабатываются. Об этом со ссылкой на главу Минстроя Ирека Файзуллина сообщает ТАСС.

«Льготные программы все равно будут по определенной схеме сохраняться. Вариантов пока много, но окончательных решений нет, поэтому давайте спокойно и стабильно отработаем до 1 июля 2024 года», — заявил министр на церемонии открытия экспозиции «Строим будущее» на выставке-форуме «Россия».

Как сообщает ДОМ.РФ, на сегодня на льготную ипотеку приходится около 70% от количества всех выданных ипотек и 80% — в денежном выражении. Ожидается, что по итогам этого года в стране будет установлен рекорд по объему выданных ипотечных кредитов: 1,9 млн сделок в общей сложности на 7,5 трлн рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2022 году.

Международная выставка-форум «Россия», напомним, открылась 12 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На площадках ВДНХ развернулись экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Ожидается, что в течение работы выставки ее несколько раз посетит Президент России Владимир Путин и члены Правительства.

Подробнее о том, чем Татарстан удивил гостей события, можно узнать в материале «Киберсфера, симуляторы и „Игры будущего“: на выставке „Россия“ в Москве открыли стенд РТ».