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Строительство
23 декабря 2021  14:40
Александр Хевронин

В 2022 году в Татарстане запланировано строительство 2,75 млн кв. метров жилья

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В Татарстане на следующий год планируется ввести в эксплуатацию 2,75 млн кв. метров жилья. Об этом сообщил журналистам заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

«В следующем году задачей нашего ведомства будет сдача в эксплуатацию 2,75 млн кв. метров жилья, а в 2023 году по плану около 2,8 млн кв. метров», – подчеркнул замглавы ведомства.

По прогнозам экспертов, около 40% от плана составят многоквартирные дома, а 60% придется на долю ИЖС.

На данный момент по темпам развития строительства и объемам ввода жилья Татарстан занимает седьмое место по России. В Приволжском федеральном округе республика находится наравне с Башкирией, точную позицию удастся определить после официального подведения итогов в январе-феврале 2022 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане доля индивидуального жилищного строительства в 2021 году составила рекордные 65% против 35% приходящихся на долю многоквартирных домов.

 

#ильшат гимаев #Минстрой рт #Татарстан
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