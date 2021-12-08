Минстрой РТ: Доля строительства частных домов в Татарстане в этом году рекордная

В Татарстане доля индивидуального жилищного строительства в текущем 2021 году составила рекордные 65% против 35% строительства многоквартирных домов. На это обратил внимание на организованном в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ круглом столе заместитель главы ведомства Ильшат Гимаев.

Причиной роста интереса к ИЖС является продолжающаяся пандемия коронавируса. За период самоизоляции многие почувствовали необходимость в расширении жилой площади, так как необходим кабинет для работы и отдельные комнаты для всех членов семьи, а создать такие условия в городской квартире сложно.

В целом, по словам замминистра, проекты Минстроя РТ реализуются вполне успешно. Несмотря на пандемию, строительная отрасль республики продолжает развиваться.

«В этом году мы должны ввести в эксплуатацию 2,67 млн кв. метров жилья. На данный момент мы находимся на завершающей стадии, уже сдано 2,57 млн кв. метров, что составляет 96,4% от годового плана 2021 года и на 6,2% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период», — подчеркнул Гимаев.

По темпам развития строительства и объемам ввода жилья Татарстан занимает седьмое место по России. В Приволжском федеральном округе республика находится на втором месте и уступает только Башкортостану.