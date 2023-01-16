Минстрой планирует ввести единый платежный документ за ЖКУ в России

Минстрой обсуждает с другими ведомствами возможность введения единого платежного документа за ЖКУ в России. В него может войти подробная информация по общедомовым показаниям с разбивкой, что повысит доступность информации для граждан. Об этом со ссылкой на письмо министерства сообщают «Известия».

Данное письмо в конце прошлого года было направлено в Минцифры и другие ведомства. Для формирования единой платежки планируется переход к электронным документам на оплату ЖКУ в информационной системе (ГИС) ЖКХ.

Нововведение позволит повысить качество предоставления услуг, сократить расходы на бумажные документы, а также поможет гражданам разобраться, за что и сколько они платят.

«Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, которые берут комиссии за формирование квитанций. Также ГИС ЖКХ как единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ», — заявил изданию эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Напомним, что с 1 декабря 2022 года в России повысились тарифы на ЖКУ. Первые платежные документы с новыми цифрами россияне получили в январе.

В Татарстане ЖКУ были проиндексированы в среднем на 9%. Проверить правильность начислений и отреагировать на все обращения жителей республики, последовавшие после повышения, Минстрою РТ, главам администраций и ответственным организациям поручил Президент Татарстана Рустам Минниханов.