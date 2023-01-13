Минспорта Татарстана выразило соболезнования после гибели в ДТП чемпионки по хайдайвингу

фото: пресс-служба Минспорта РТ

На официальном сайте Министерства спорта Республики Татарстан появились соболезнования в связи с гибелью в страшном ДТП чемпионки России по хайдайвингу Лейлы Салямовой.

«Коллектив Министерства спорта Республики Татарстан глубоко скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Лейлы Салямовой», – говорится в сообщении.

Лейла в 2015 году стала серебряным призером национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки, а 2021 году взяла золото на чемпионате России по хайдайвингу.

Также Лейла была первой российской хайдайвершей, которой удалось квалифицироваться в женский турнир на чемпионат мира. Лейле было всего 23 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Карелии в страшном ДТП погибла 23-летняя чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова.