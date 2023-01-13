В страшном ДТП в Карелии погибла чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова
Страшная авария произошла накануне в 13.30 на 163-м км автодороги Сортавала в Лахденпохском районе Карелии, сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Сообщается, что произошло столкновение легковушки Mitsubishi Lancer и кроссовера Volkswagen Tiguan. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка легкового авто.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта Республики Татарстан, в аварии погибла чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова. Спортсменке было 23 года.
В 2021 году Салямова стала чемпионкой России по хайдайвингу, была членом сборной России по хайдайвингу.