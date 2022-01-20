Минспорта России поддержало деятельность Союза легкоатлетов Татарстана

Союз легкоатлетов РТ

Глава Союза легкоатлетов РТ Марат Аблязов встретился с Директором департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта России Максимом Уразовым. Они обсудили работу по популяризации и вовлечении в спорт детей из детских домов, многодетных и малообеспеченных семей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал сам Аблязов.

«Подняли очень важные вопросы, касающиеся важности вовлечения в спорт детей из детских домов, многодетных и малообеспеченных семей. Максим Уразов глубоко погружен в эту проблему, имеет колоссальное количества опыта. От него я получил очень полезные советы, он показал мне новые направления для нашей работы. По итогу мы смогли прийти к соглашению, по которому мы теперь будем совместно развивать доступную среду для занятия спортом социально незащищенных групп населения», - сообщил собеседник.

По его словам, Минспорта России готов поддержать Союз легкоатлетов Татарстана в их начинаниях и всецело оказать помощь при организации мероприятий.

Напомним, ранее организация организовала рождественские веселые старты для детей из многодетных семей.