В Казани прошли рождественские веселые старты для детей из многодетных семей

Союз легкоатлетов РТ

В Казани прошли веселые старты для детей из многодетных семей. Всего в соревнованиях поучаствовали около 50 человек. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал глава союза легкоатлетов РТ Марат Аблязов.

«Порядка 50 детей поучаствовали в соревнованиях. Также в программе была и семейная эстафета. Подобные мероприятия помогают детям из много многодетных семей привать любовь к спорту а так же выявить одарённых детей которые в дальнейшем будет защищать честь Республики Татарстан, на всероссийский и международных соревнованиях», — пояснил собеседник.

Он добавил, что по итогам соревнований дети получили кучу эмоций, медали, грамоты и сладкие подарки.