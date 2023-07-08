Минсельхозпрод: За июнь в Татарстане выпало лишь 25% осадков от нормы

В первый месяц лета в Татарстане в среднем выпало 15 мм осадков – это лишь 25% от нормы, почвенная засуха зафиксирована и в соседних регионах. Минсельхозпрод РТ продолжает мониторить состояния посевов, которые находятся в условиях дефицита влаги, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«Управление гидрометеорологии республики повсеместно отмечает критические значения запасов влаги», – подчеркнул глава аграрного ведомства.

Он напомнил, что Раис РТ Рустам Минниханов подписал указ о введении с 3 июля режима чрезвычайной ситуации во всех районах.

«План мероприятий [по преодолению последствий чрезвычайной ситуации] мы до районов довели», – рассказал Зяббаров.