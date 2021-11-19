Минсельхозпрод: В Татарстане план по приобретению удобрений выполнен на 83%

В Татарстане план по приобретению минеральных удобрений выполнен на 83%. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в режиме видеоконференцсвязи по мониторингу ситуации в АПК, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Когда будут утверждены цены, активность в приобретении удобрений пойдет большая. На сегодня план по удобрениям выполнен на 83%, но к концу года он будет полностью выполнен», – сказал Зяббаров.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев подчеркнул, что завершаются сезонные полевые работы, а «значит, нужно обратить внимание на закупку удобрений». «Для обеспечения стабильности в данном сегменте Правительством принимается целый комплекс мероприятий, в частности, с 1 декабря вводится временное ограничение на вывоз отдельных видов удобрений. Мы рассчитываем, что за счет этого постановления аграрии приобретут необходимый объем удобрений по приемлемым ценам», – отметил он.

Замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут добавила, что министерство будет контролировать поставку удобрений в регионы, а заводы-производители на своих ресурсах будут публиковать актуальные цены на удобрения.

«На следующей неделе у нас со всеми министерствами должен быть утвержден план для того, чтобы понимать ситуацию с минеральными удобрениями в каждом регионе», – заметила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстану для приобретения минеральных удобрений в следующем году потребуется около 15 млрд рублей.