Татарстану для приобретения минеральных удобрений потребуется около 15 млрд рублей

В Татарстане для приобретения минеральных удобрений в следующем году потребуется около 15 млрд рублей. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов на совещании с муниципальными районами республики, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В послании Президента Татарстана была поставлена задача сохранить объемы внесения минеральных удобрений на уровне текущего года, то есть 70 килограммов действующего вещества на гектар. Если в этом году на приобретение минеральных удобрений было затрачено 8,9 млрд рублей, то с учетом цен в следующем году понадобится порядка 15 млрд рублей», — отметил Габдрахманов.

Замминистра подчеркнул, что от количества внесенных минеральных удобрений напрямую зависят и расходы, необходимые для возделывания культур. Например, расход воды для формирования того же объема урожая при достаточном количестве удобрений в два раза меньше.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова, с учетом наблюдающегося роста цен на удобрения аграриям уже сейчас необходимо задуматься о закупке и не оставлять решение этого вопроса на более поздний срок.

«Иначе может возникнуть дефицит свободных объемов у производителей», — уточнил он.

В начале ноября муниципалитеты должны предоставить в Минсельхозпрод информацию о потребности в удобрениях с учетом каждого сельхозформирования.