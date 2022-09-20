На Kazan Digital Week Татарстан презентует систему «Агрополия»

Промежуточные результаты цифровой трансформации АПК Татарстана будут представлены на форуме Kazan Digital Week. Участие в этом примут все 17 компаний, задействованных в цифровизации, сообщил гендиректор АО «РИВЦ» Нияз Халиуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы поставили перед собой задачу до 2026 года выполнить основные целевые показатели. В этом году ведется работа по трем направлениям. Во-первых, это разработка региональной информационной системы для АПК – "Агрополия". Во-вторых, это кадры. Созданы курсы повышения квалификации топ-менеджмента агропредприятий. Первые потоки обучения уже прошли. В-третьих, это повышение уровня автоматизации агробизнеса», – сообщил он.

Сельхозтоваропроизводителям компенсируется 50% от закупки программных продуктов и систем автоматизации, напомнил спикер. Все эти системы должны быть связаны с «Агрополией», что, в итоге, приведет к созданию единой цифровой экосистемы данных АПК республики.

«Идея заключается в том, чтобы все замкнуть в единую экосистему – агробизнес, регионы. Все эти решения мы будем показывать на платформе», – пояснил Халиуллин.

Форум стартует 21 сентября в МВЦ «Казань Экспо». Блок «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства» займет самую обширную зону экспозиции. Участниками форума станут представители 15 стран, ожидается 30 тыс. посетителей. На одной площадке соберутся все, кто определяет стратегию цифровизации АПК, реализует ее и управляет предприятиями.

«На форуме выступят 60 спикеров. У нас был серьезный отбор, балльная система. Спикеры будут очень интересными, ожидается насыщенная программа», – подчеркнул Халиуллин.

На круглых столах блока АПК выступят руководители министерств и ведомств, разработчики цифровых решений, эксперты и аналитики мирового уровня. Главной задачей для блока АПК на форуме станет максимальное вовлечение всех аграриев России в процесс цифровой трансформации.