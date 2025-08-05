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Общество 5 августа 2025 08:01

В Татарстане активно распространяется борщевик Сосновского, «заражая» новые участки

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В Татарстане остро стоит проблема с борщевиком Сосновского. На борьбу с растением из бюджета каждый год выделяются деньги, но сорняк продолжает агрессивно распространяться и «заражать» новые участки, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минсельхоза РТ.

«Борщевик Сосновского имеет повышенную репродуктивную способность – одно растение может давать до 20 тыс. семян. Сорняк устойчив к неблагоприятным климатическим условиям», – отметили в министерстве.

В 2021 году площадь засоренных сорняком земель в регионе составляла 1,5 тыс. га, в 2025-м – уже 2,7 тыс. га.

Чаще всего он растет в населенных пунктах, вдоль дорог и на других неиспользуемых для сельского хозяйства землях. Наибольшие площади борщевик занимает в Высокогорском районе – 699 га, в Казани – почти 385 га, в Пестречинском районе – 157 га, в Балтасинском – 152 га.

Подробнее о борьбе с борщевиком Сосновского читайте в материале «Татар-информа».

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#минсельхозпрод рт #борщевик Сосновского #Экология
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