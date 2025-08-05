В Минсельхозе РТ предупредили о штрафах за неубранный борщевик Сосновского

В Татарстане планируют ввести штрафы для тех, кто не убирает борщевик Сосновского на земельных участках. Размер денежного наказания для физлиц – до 5 тыс. рублей. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях уже разрабатываются, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минсельхоза РТ.

«Нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 2-5 тыс. рублей, на должностных лиц – 20-50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 150 тыс. до 1 млн рублей», – сообщили в пресс-службе министерства.

Бороться с борщевиком Сосновского и следить за недопущением нарушений правил благоустройства должны муниципальные районы, отметили в пресс-службе.

«За распространением борщевика на землях населенных пунктов надзор ведут органы местного самоуправления поселений. На сельскохозяйственных землях за ликвидацию борщевика Сосновского отвечают собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков», – добавили в Минсельхозе РТ.

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать новый закон: все, у кого есть земля, будь то собственники, арендаторы или те, кто использует участки под инфраструктуру, будут обязаны бороться с опасными инвазивными растениями, в том числе борщевиком Сосновского. Если этого не делать, придется платить штраф.

Подробнее о борьбе с борщевиком Сосновского читайте в материале «Татар-информа».