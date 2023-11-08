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Минсельхозпрод РТ поддержал новый стандарт фасовки пищевых продуктов
В Минсельхозпроде Татарстана поддержали инициативу Генеральной прокуратуры России по единым требованиям к фасовке пищевых продуктов. Соответствующие корректировки внесены в ГОСТ.
Теперь производители продовольственных товаров первой необходимости должны использовать фиксированные значения количества названного товара. Например, по новым правилам гречневая крупа подлежит фасовке по 500, 1000, 2000 граммов, молоко — 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров.
Как заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов, изменения позволят эффективнее контролировать рост цен. При этом он отметил, что ситуация быстро не изменится и что на переходный период необходимы как минимум пара месяцев.
«Для производителей молочных заводов и тех предприятий, которые занимаются пищевой продукцией, есть определенные сложности. Если меняется какой-то стандарт, соответственно, и у них оборудование меняется. Это дополнительные издержки для заводов, чтобы они выпускали именно такой вид продукции», — пояснил он новшества в комментарии ГТРК «Татарстан».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что производители молока прокомментировали новые требования от Генпрокуратуры РФ.
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