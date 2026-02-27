Минсельхозпрод РТ отметил роль потребкооперации в продовольственной безопасности

Татпотребсоюз играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности Татарстана. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов на собрании представителей потребительских обществ и кооперативов республики.

«Благодаря проводимой организациями Татпотребсоюза работе в непростых условиях удалось максимально сохранить трудовые коллективы и обеспечить бесперебойную эффективную работу предприятий», – сказал он.

Гарипов отметил, что деятельность потребкооперации способствует развитию конкуренции в сфере розничной торговли, повышению качества пищевой продукции республиканского производства.

«Сегодня Татпотребсоюз проводит серьезную работу по ряду важных социальных направлений, за которые я хотел бы поблагодарить. Эта поддержка военнослужащих и жителей новых регионов», – подчеркнул первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

По его словам, одним из приоритетных направлений остается организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок. В прошлом году в Татарстане провели 23 ярмарки, на них было реализовано продукции на 2 млрд рублей. «Из этого объема более 280 млн рублей пришлось на организации Татпотребсоюза», – уточнил Гарипов.

При этом он заметил, что главам и руководителям исполкомов Аксубаевского, Высокогорского и Елабужского районов необходимо проанализировать уровень развития потребкооперации и обеспечить оказание всех видов услуг сельскому населению.

«Последние пять лет в Аксубаевском районе наблюдается значительное снижение совокупного объема деятельности кооператива – на 37%. В Высокогорском районе этот показатель снизился на 20%, в Елабужском – на 30%. В этих районах задействованы не все отрасли деятельности. В Аксубаевском райпо практически прекратилось торговое обслуживание населения, объем производства всего лишь 8 млн рублей», – констатировал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.