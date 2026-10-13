Ахметов: Из-за цен ущерб по молоку превысил объем поддержки сельского хозяйства

Заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Провести анализ финансового состояния отрасли сельского хозяйства и оптимизировать затраты рекомендовал Минсельхозпроду Татарстана заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. Об этом депутат заявил сегодня на заседании парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«У сельского хозяйства фактор риска удвоен. Если для многих отраслей это фактор внешнего и внутреннего рынка, то у сельского хозяйства к этому добавляется природный фактор. В этом году оба эти фактора сошлись, и очень жестко. Более сложного года я не помню, если только 2010-й, когда всё сгорело. Из последних шести лет только 2020 год можно оценивать как благоприятный, все остальные в разной степени были сложные», – сказал он.

По словам Ахметова, за этот год из-за сложившихся цен на реализацию молока ущерб превысил весь годовой объем поддержки сельского хозяйства республики – более 15 млрд рублей.

«По растениеводству ущерб может оказаться даже в два раза больше, чем в молочном животноводстве. По погодным условиям в ходе уборочных работ мы потеряли минимум, если очень скромно, 500 тыс. тонн зерна, на выращивание которого пошли огромные затраты. Ресурсы, потребные для этого года, были значительно дороже прошлого года, а закупочная цена на зерно – на уровне 2015 года. Ресурсы, которые потребляет сельхозпроизводство, кратно выросли», – подчеркнул он.

Ахметов добавил, что необходимо также учитывать сроки уборочного периода, не оставляя время на «раскачку». «Мы начали уборку 21 июля, первый миллион тонн зерна намолотили 6 августа. Когда были благоприятные погодные дни в июле, отдельные компании, холдинги, видимо, рассчитывали, что еще много времени – весь август, а август сплошь был дождливый. Поэтому огромные потери зерна», – констатировал он.

Депутат отметил, что всё это серьезно влияет на финансовую устойчивость и стабильность агропромышленного комплекса. «Если в 2020 году доля сельского хозяйства в республиканской валовой добавленной стоимости составила 6,4%, то в 2025-м – 3,9%. Увеличивая производство, наращивая объемы, параллельно мы теряем эффективность», – продолжил он.

Сельское хозяйство Татарстана сейчас сохраняет стабильность за счет значительных инвестиций в прошлые годы, убежден парламентарий. «25 млрд, 35 млрд, 40 млрд рублей инвестировалось в развитие сельского хозяйства. Даже эти ресурсы потихоньку проедаем. А в следующие годы у нас будут ли такие возможности инвестировать?» – задал риторический вопрос он.

При этом Ахметов похвалил Министерство сельского хозяйства и продовольствия, которое, по его словам, в сложных условиях «делает максимально возможное». В частности, проводится модернизация молочного животноводства, ежегодно обновляется материально-техническая база, закупается большое количество техники.

«Плюс к этому министерство достаточно оперативно переориентировало товаропроизводителей на рынок масличных культур, где закупочные цены в прошлые годы были относительно прибыльными. В этом году цены на масличные тоже оставляют желать лучшего – к 2025 году закупочная цена на 25–30% ниже. Поэтому главный резерв сегодня – это оптимизировать затраты», – заключил вице-спикер парламента.

В бюджете Татарстана на 2027 год на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ» предусмотрено 15 млрд рублей.