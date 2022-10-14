Минсельхозпрод РТ: «Если фермер работает один и единственный кормилец, даем ему отсрочку»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана предоставляет отсрочки от мобилизации тем фермерам, которые ведут крестьянско-фермерское хозяйство в одиночку и к тому же являются единственным кормильцем большой семьи.

«Принято такое внутреннее решение: если фермер действительно [работает] один, держит огромное количество скота и он — единственный кормилец большой семьи, то мы пока даем ему отсрочку», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Наиль Залаков. По его словам, пока отработка идет «в ручном режиме».

В то же время, по словам Залакова, «появляется очень много людей, которые говорят, что они тоже фермеры». «Мы всех не можем знать, поэтому, наверное, полномочия все-таки больше [нужно отдать] районам, потому что эти фермеры работают на их территории», — сказал он.

Его предложение поддержал и президент Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров. По его мнению, нужно, чтобы в постановлении «было все-таки указано то, что полномочия необходимо передать руководителям исполкомов, которые являются председателями мобилизационных комиссий в муниципальных районах».

«Для того, чтобы у них была возможность выбора: призывать или не призывать? [Чтобы они оценивали], как это экономически отразится не только на конкретном фермерском хозяйстве, но и в целом на государстве», — отметил он.

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