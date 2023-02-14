В Минсельхозпроде Татарстана объяснили, почему подорожали огурцы

Минсельхозпрод Татарстана объяснил рост цен на овощи, в том числе на огурцы. Цены на огурцы повышаются с наступлением холодов, когда для обогрева теплиц требуется увеличить затраты на отопление и доосвещение, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

«Дополнительным фактором также стало повышение тарифов на энергоресурсы в январе этого года. Затраты на энергоресурсы составляют до 60% себестоимости продукции. Пиковые значения ежегодно приходятся на наиболее холодные месяцы – с декабря по март – с дальнейшим снижением до августа», – отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

При этом в пресс-службе уточнили, что, несмотря на ежегодный рост стоимости энергоресурсов, цена на огурцы сейчас находится на уровне пятилетней давности.

Повышение цен на продукты «борщевого набора» происходит с октября и продолжается до июня следующего года, добавили в Минсельхозпроде. И пояснили это снижением предложений на рынке, а также увеличением себестоимости продукции за счет хранения и сортировки товара.

«С момента завоза овощей из южных регионов и реализации ранней группы спелости начинается снижение цены», – подчеркнули в пресс-службе.

В прошлом году в Татарстане было выращено 55,5 тыс. тонн огурцов, доля обеспеченности населения этой продукцией составила 142,5%.

В Татарстане с 23 по 30 января выросли в цене фрукты, овощи и другие продукты. Более всего в стоимости прибавили огурцы, цена которых увеличилась на 12 рублей за килограмм – с 202 до 214 рублей, о чем сообщал «Татар-информ».