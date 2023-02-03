В Татарстане назвали продукты, которые резко подскочили в цене

За прошедшую неделю, с 23 по 30 января, в Татарстане выросли в цене фрукты, овощи и другие продукты. Так, сильнее всего в стоимости прибавили огурцы, цена которых выросла на 12 рублей за килограмм – с 202 до 214 рублей, следует из данных Татарстанстата.

Лук и морковь подорожали на 1,5 рубля – до 35,5 и 31 рубля за килограмм, картофель на 50 копеек – до 30 рублей, а стоимость бананов выросла на 2 рубля за килограмм – до 93 рублей.

В то же время в республике снизились цены на говядину, свинину, курицу и куриные яйца. Так, больше всего за неделю подешевела говядина – ее стоимость снизилась на 1,5 рубля до 480 рублей за килограмм. Свинина и курица подешевели почти на 1 рубль – до 268 и 152,5 рубля за килограмм соответственно. Десяток куриных яиц также подешевел почти на рубль – с 69,6 до 65,8 рубля.