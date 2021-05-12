Минсельхозпрод РТ: Аграрии стараются выдержать сроки сева и работать в заданном режиме

Перед аграриями Татарстана поставлена задача — успешно завершить посевную кампанию и добиться высокого урожая. Земледельцы стараются выдержать сроки сева и работать в заданном режиме, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«В республике яровыми засеяно 1 млн 277,8 тыс. га. Яровая пшеница посеяна на площади 322,7 тыс. га, ячмень — на 419,9 тыс. га, сахарная свекла — на 48,3 тыс. га. Сев данных культур ведут земледельцы всех районов», — отметили в министерстве.

Сахарную свеклу сеют аграрии 11 районов. К севу кукурузы на зерно приступили земледельцы 35 районов. Гречиху сеют аграрии Аксубаевского, Алексеевского и Чистопольского районов. Сев полбы начали в Буинском районе, а подсолнечника — в 31 районе.

Работы по посеву сои проводят Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Буинский, Спасский и Чистопольский районы.

Картофель высаживают в Агрызском, Аксубаевском, Алексеевском, Арском, Бавлинском, Буинском, Дрожжановском, Лаишевском, Мамадышском, Мензелинском, Сабинском, Тукаевском и Черемшанском районах. Овощи сажают аграрии Алексеевского, Апастовского, Буинского, Елабужского, Мамадышского, Мензелинского и Черемшанского районов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане посевные работы планируют завершить в течение двух недель.