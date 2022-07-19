Минсельхоз РФ начнет закупать зерно для государственного интервенционного фонда

В августе Минсельхоз России собирается начать закупки зерна в государственный интервенционный фонд. Ожидается, что объем закупок составит до 1 млн тонн. От этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В следующем месяце Минсельхоз приступит к формированию запасов продовольственной пшеницы и ржи. В рамках государственных интервенций в этом году планируется закупить до 1 млн тонн зерна в регионах Сибири, Урала и Центральной России», — сказано в заявлении. Отмечается, что в ближайшие годы объем фонда увеличат до 3 млн тонн.

В министерстве объяснили, что в случае резкого роста цен зерно будут продавать мукомольным и хлебопекарным предприятиям России, что поможет сохранить стабильную ситуацию на рынке.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил о том, что урожай зерна в 2022 году предположительно может составить рекордные 130 млн тонн.