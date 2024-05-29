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Минсельхоз Татарстана: Ущерб от майских заморозков составил 113 млн рублей
В Татарстане аграриям пришлось пересеять 11 тыс. гектаров из-за майских заморозков — ущерб составил 113 млн рублей. Об этом пишет «Ъ-Казань».
Начальник отдела развития отраслей земледелия Министерства сельского хозяйства РТ Ирек Садыков допустил, что может снизиться урожай многолетних растений. Он добавил, что при этом в республике не зафиксировали гибели посевов.
На днях министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в России могут ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения — это позволит аграриям, потерявшим более 50 млрд рублей, быстрее получить выплаты страховщиков. Минсельхозпрод Татарстана посоветовал фермерам страховать посевы, поскольку дополнительные меры поддержки в связи с неблагоприятными погодными условиями на сегодня не рассматриваются.
Ранее, на совещании в Доме Правительства, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров докладывал, что заморозки в начале мая повредили ранние всходы сахарной свеклы и рапса на площади 5 тыс. га.
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