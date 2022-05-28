Министр сельского хозяйства РТ надеется завершить посевную до 5 июня

Посевная кампания в Татарстане выполнена на 86% от плана. Аграрии должны мобилизовать все силы и завершить ее до 5 июня, заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

На еженедельном совещании в Доме Правительства РТ глава Минсельхозпрода республики доложил, что на сегодня в Татарстане засеяно 1,580 млн га. В том числе:

зерновые – 950 тыс. га, 91%;

сахарная свёкла – 49,3 тыс. га, 96%;

кукуруза – 115 тыс. га, 65%;

подсолнечник – 180 тыс. га, 86%;

рапс – 96 тыс. га, 74%;

картофель, овощи – 3,7 тыс. га, 52%.

Зяббаров добавил, что завершить посевную раньше работники сельского хозяйства не могли из-за дождей, идущих с самого начала кампании. По данным татарстанского гидрометцентра, за апрель и две декады мая в Татарстане выпало около 130 мм осадков, что почти в 2 раза выше среднемноголетнего значения.

