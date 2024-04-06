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Минсельхоз Татарстана предупредил, что допустившие сельхозпалы хозяйства лишатся субсидий
Хозяйства, допустившие сельхозпалы в 2024 году, будут лишаться федеральных субсидий в 2025 году. Об этом первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов предупредил на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов.
«В 2023 году удалось избежать возгораний на землях сельхозназначения. Еще раз напоминаю: хозяйства, допустившие сельхозпалы в 2024 году, будут лишаться федеральных субсидий в 2025 году», – сказал докладчик.
Он отметил, что в весенний период аграриям следует провести мероприятия по предупреждению возгораний: вспахивать территории, прилегающие к лесным, торфяным массивам, автомобильным и железным дорогам, не допускать выжигания сухой травы и соломы и пр.
Напомним, пожароопасный сезон в Татарстане начнется 15 апреля.
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