Минсельхоз Татарстана предупредил, что допустившие сельхозпалы хозяйства лишатся субсидий

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Хозяйства, допустившие сельхозпалы в 2024 году, будут лишаться федеральных субсидий в 2025 году. Об этом первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов предупредил на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов.

«В 2023 году удалось избежать возгораний на землях сельхозназначения. Еще раз напоминаю: хозяйства, допустившие сельхозпалы в 2024 году, будут лишаться федеральных субсидий в 2025 году», – сказал докладчик.

Он отметил, что в весенний период аграриям следует провести мероприятия по предупреждению возгораний: вспахивать территории, прилегающие к лесным, торфяным массивам, автомобильным и железным дорогам, не допускать выжигания сухой травы и соломы и пр.

Напомним, пожароопасный сезон в Татарстане начнется 15 апреля.